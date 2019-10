Valdav enamus meie küsitlutest loodab ja usub, et Autospordi uudisel pole tõepõhja all ning tegu on vaid tühipalja spekulatsiooni ja kuulujutuga. Esiteks on Toyota eestlastele juba nii armsaks saanud, Tänak on saanud autot kaks aastat enda käe järgi arendada ning kolmandaks tuleks fännidel hakata uusi särke ja lippe muretsema.

Samas leidub ka neid fänne, kellel pole vahet, kas Otil on istumise all Toyota, M-Sport, Citroen või Hyundai - saarlane suudab kiiresti sõita igasuguse pilliga.

