DELFI VIDEO KATALOONIAST | Martin Järveoja isa Toomas: iga rallinädalavahetusega tuleb halli pähe juurde

Intervjuu praeguse Elva vallavanemaga leidis aset tund enne 7. kiiruskatse algust, kui Ott Tänak - Martin Järveoja hoidsid veel viiendat kohta, jäädes liidrist Sebastien Loebist maha 21,7 sekundiga. Selle nädalavahetuse põhikonkurent Thierry Neuville jäi täpselt 20 sekundi kaugusele.

"Sellist vahet asfaldil tagasi sõita on kindlasti keeruline, aga vaatame, kuidas minema hakkab. Rallis ja tehnikaspordis võib kõike juhtuda, aga ka puhta sõiduga on kõik võimalik," arvas Toomas Järveoja.

Kui keeruline on rallit jälgida, kui poja jaoks on mängus maailmameistritiitel? "Isa süda ei ole kõige paremas seisus. Pulss on üsna kõrge. Iga rallinädalavahetusega tuleb halli pähe juurde."

Kumb rohkem närvis on? "Pigem isa. Eks poeg ja Ott teevad oma tööd ja keskenduvad rallile. Palju neil siis aega närveerimiseks on... Aga seoses kõikide ootustega on ka neil päris suured pinged peal."

Intervjuus küsisime ka eile Autospordi portaalis avaldatud info kohta, nagu liituks Tänak järgmisel aastal Hyundai meeskonnaga. Vaata, mida Toomas Järveoja vastas!