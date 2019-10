DELFI VIDEO KATALOONIAST | Maailmameister Tänak: see on olnud mu eluaegne eesmärk

"Sellega harjumine võtab kindlasti aega," rääkis Tänak Kataloonia ralli järgses intervjuus. "Ma ei ole küll kõiki lähedasi veel näinud, aga ma usun, et nende jaoks on see väga oluline."

"See on olnud mu eluaegne eesmärk, sellest ajast peale, kui me autospordiga tegelema hakkasime," jätkas Tänak. "Minu perekonnas on autosport olnud eluaeg veres. Isa (Ivar Tänak - toim) tegeles juba ajast, kui ma alles sündisin."

