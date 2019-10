DELFI VIDEO KATALOONIAST | Kangert elab Tänakule kaasa: piinlik oleks olnud tulemata jätta

Jaan Martinson Salou Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter RUS

Sel nädalavahetusel on Katalooniasse kogunenud suur hulk eestlasi, et elada kaasa Ott Tänaku jahile autoralli MM-tiitlile. Teiste seas on raja ääres ka rattaproff Tanel Kangert, kelle jaoks on see esimene säärane kogemus.