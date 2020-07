DELFI VIDEO | Jüri Ratas 2,5 miljoni eraldamisest Rally Estoniale: küsimus oli selles, kas valitsus peab sporditegemist oluliseks või mitte

Valitsus on varem öelnud, et koroonaviiruse tõkestamise meetmed vaadatakse augustis üle. Hetkeseisuga septembrikuuni ulatuvaid piiranguid spordivõistluste pealtvaatajate osas seatud ei ole.

Täna Stenbocki majas toimunud pressikonverentsi järel, kus kinnitati autoralli MM-etapi toimumine Eestis, ütles Ratas, et valitsus peab olema valmis tegema Rally Estoniale erisusi.

"Kokkuvõttes võtab alati vastutuse peaminister. See ei ole selle septembri nädalavahetusel ainuke spordisündmus Eestis. Jah, koroonaviirus on kõikides maailmajagudes tõusutendentsis, kahjuks ka teatud Euroopa riikides. Jälgime seda kogu aeg. Minu soov on, et sellest üritusest saaks võimalikult palju eestlasi osa ka kohapeal. Looulikult peame vaatama epidemioloogilist olukorda, aga ma arvan, et peame olema siin valmis tegema erisusi. Tegemist on üritusega, mis on õues jaotatud mitmesaja kilomeetri peale, mitte ei ole seal üks-kaks-kolm vaatamiskohta. Sellele üritusele tuleb läheneda erijuhtumina," sõnas peaminister.

Valitsus eraldas Rally Estonia korraldamise jaoks reservist 1,5 miljonit eurot. Varasemalt oli riigieelarvest WRC promotsiooniralli toetuseks määratud 980 000 eurot. Seega kokku moodustab maksumaksja raha WRC etapi eelarvest ligi 2,5 miljonit.

Küsimusele, kui keeruline oli praegusel ajal sellist raha riigireservist leida, vastas Ratas: "See on maksmumaksja, mitte ühegi ministri raha. Küsimus on tegelikult väga lihtne - kas siin laua taga peetakse sporditegemist oluliseks või mitte. Mul on hea meel tänase valitsuse kohta öelda, et seda peetakse oluliseks. Mul on hea meel tänase valitsuse kohta öelda, et seda peetakse oluliseks. Jah, kokkuvõttes läheb see Eesti maksumaksjale maksma 2,5 miljonit. Kui me hakkame igat senti lugema, siis selge see, et sellest tuleb Eesti majandusse väga suure tõenäosusega tagasi sama või isegi suurem summa."

