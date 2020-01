DELFI VIDEO | Järveoja avariist: esimene reaktsioon oli mure Oti pärast. Sain aru, et tal ei olnud alguses kõige parem

„Tervis on täitsa okei. Meeleolu kindlasti ei ole okei. Praegu konkurendid sõidavad rallit. Tulime siia ka kuni pühapäevani rallit sõitma,“ sõnas Järveoja esmalt. „Kaela peal on lihasvalu, kuid üldjuhul on kõik hästi.“

Järveoja tõdes, et sügavamat analüüsi ei ole veel tehtud. „Ei ole arvuti taha saanud. Mingeid videosid oleme näinud, kuid süvaanalüüsi ei ole teinud,“ tunnistas Järveoja, kes lisas, et rullumise käigus silmas ta ka veekogu, kuid õnneks nii kaugele nad ei veerenud. „Kui olime mõned tiirud ära rullinud, siis nägin silmanurgast veekogu. Kui suure hoo pealt taju kaob ära, siis nägin, et vesi tuleb lähemale. Kui auto oleks seal maandunud, siis oleksime valmis olnud.“

Järveoja tunnistas, et arstid saabusid sündmuskohale kiiresti ja probleeme sellega ei olnud „Helikopter tuli üsna kiiresti. Kohalik meditsiinidelegaat oli väga professionaalne,“ avaldas ta ning lisas, et täna hommikul lubati nad kenasti haiglast koju. „Meid kontorlliti põhjalikult ja täna hommikul öeldi, et võite minna.“

Järveoja leidis, et juhtunud avarii ei mõjuta neid tulevikus kuidagi ning järgmisena kavas olevaks Rootsi ralliks on nad valmis. „Ma ei näe mingit probleemset kohta,“ tunnistas kaardilugeja, kes avaldas, et tema pääses avariist ehk isegi kergemalt. „Sain aru, et Otil ei olnud alguses kõige parem. Esimene reaktsioon oli mure tema pärast. See mure lahenes aga kiiresti.“