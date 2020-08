"Eesmärk oli sõita palju, koguda kilomeetreid. See on kõige olulisem," sõnas Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele. Ta lisas, et katsetab testikatsel ka erinevaid seadistusi: "Eks me katsume olukorrast maksimumi võtta."

Tänak läbis testikatset seitse korda ja sai kirja päeva teise aja 1.53,8. Temast oli napilt kiirem samuti Hyundai WRC-ga kihutav 23-aastane Pierre-Louis Loubet (aeg 1.53,2). Thierry Neuville oli kolmas ajaga 1.54,0.