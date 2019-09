DELFI TÜRGIS | Võidumees Ogier: pärast Saksamaa rallit ütlesin tiimile, et peame hakkama kõik koos pingutama

Saksmaal ei õnnestunud Citroeni roolis istunud Ogier`l midagi. Ta üritas kõvasti, kuid auto oli vilets ning asjade selline käik pani prantslast pilduma tuld ja tõrva. Türgis oli ta aga ülivõimas. Ainsana konkureeris kuuekordse maailmameistriga tema tiimikaaslane Esapekka Lappi. Mõistagi mingit võitlust polnud. Esikoha punkte vajanud Ogier võttis oma.

„Pärast Saksamaa rallit oli mul meeskonnaga koosolek. Ütlesin, et nüüd on just see koht, kus peame hakkama kõik koos pingutama,“ rääkis Ogier võistlusjärgsel pressikonverentsil. „Sellest oli kasu ning siin saavutatud võit andis meeskonnale veelgi rohkem motivatsiooni.“

Kuigi Ogier` edu oli Türgis üsna kindel, püsis ta viimase kiiruskatse viimase kilomeetrini valvel. „Türgis on väga keerulised tingimused ning kunagi ei tea, mis võib juhtuda,“ selgitas ta.

Pärast Türgi rallit edestab Ott Tänak MM-sarja kokkuvõttes Ogier`d 17 punktiga. Vahe vähenes 23 punkti võrra. „Oleme küll endiselt Tänakust maas, kuid lootus MM-tiitlist elab. Loodetavasti suudame Tänakut ka järgmisel rallil piisavalt survestada,“ sõnas Ogier.