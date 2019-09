DELFI TÜRGIS | Tommi Mäkinen Ott Tänaku katkestamisest: meil oli juba enne arvutis mingi müsteerium

„Meil oli arvutis mingi müsteerium, mille põhjust üles ei leitud. Kuid autole taaskäivitust tehes hakkas kõik tööle. Paraku tekitas see lõpuks ikkagi katkestamise,“ rääkis Mäkinen, kelle hinnangul on Tänaku autot tabanud probleem seotud elektrisüsteemi või kütusega. Jutuajamise ajaks polnud Tänaku auto veel tiimi hooldusalale tagasi jõudnud. „See on kõige hullem asi, mis saab juhtuda, kui me ei tea täpselt, mis autol viga on.“

Mäkineni sõnul valmistab asjade selline käik suurt tuska, kuna Tänak heitleb MM-tiitli nimel. „See on väga suur pettumus, et just Oti autoga nii juhtus ja miks mitte kellegi teisega nagu Kris Meeke või Jari-Matti Latvala, kes ei ole nii tihedas võitluses tiitlile,“ tunnistas ta. „Uurime juhtunut põhjalikult, et teaksime, mida saame tulevikus paremini teha. Oleme auto arendamisel teinud ära väga suure töö, kuid kui on üks detail, mis otsustab valel ajal vales kohas üles ütelda, on see väga suur pettumus.“

Toyota tiimipealiku hinnangul on Türgi ralli kogu sarja kõige raskem, sest esimese ja järgmiste autode vahel on dramaatiliselt suur pidamise erinevus. „Teadsime kohe, et Otil läheb siin esimene rajale minnes väga raskeks,“ märkis ta.