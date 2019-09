DELFI TÜRGIS | Pahvi päevakommentaar: Türgi loterii on põnevuse tekitajana MM-sarjale kasulik

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja nentis pärast Türgi ralli avapäeva, et see on autodele ja ka sõitjatele kogu sarja kõige raskem ralli. Kivised, kohati väga halvas seisukorras teed lõhuvad rehve ja vedrust. See kõik aga röövib sõidunaudingu, mis omakorda muudab rallimeeste töö emotsionaalselt raskeks. Seda kõike vürtsitavad ka mõne hetkega tingimusi muutvad vihmasajud ja samas ka ränk palavus.

See, kes Türgis pääseb ühegi probleemita, on õnnesärgis sündinud. Seekordse ralli avapäeval oli selleks Esapekka Lappi ning tasuks on tal kindel liidrikoht. Kui 17,7 sekundilist edu võib kindlaks nimetada. Soomes on see suur edu, Türgis, pole seda isegi üks minut, ütles Lappi ise.

Suuremaid või väiksemaid äpardusi tuli ette aga pooltel sõitjatel. Kõige hullemini mõjutas rehvi purunemine tulemust Tänakul, Jari-Matti Latvalal ja Dani Sordol. Tõenäosus, et juhtuma hakkab ka laupäeval, on väga suur.

Soome ja Saksamaa rallid möödusid n-ö steriilselt. Justkui selgest taevast vihmavalinguga võrreldavaid ootamatuid pöörded polnud. Võistlus, kus parim otsustatakse puhta sõidu põhjal, on kahtlemata nauditav ja kvaliteetne. Kuid autoralli pole valgetes kinnastest läbitav jõuproov. Ralli tähendab ka ootamatuid pöördeid ning edu saadab neid, kes suudavad nn ellujäämise kursused läbida. Õnne peab muidugi ka olema, kuid tavaliselt on õnn ikka tugevamate poolel.