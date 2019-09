DELFI TÜRGIS | Pahvi päevakommentaar: Toyotal on liiga tihti võistlust rikkuvaid probleeme

Pärast pikka pausi kolmandat hooaega WRC-sarjas osalev Toyota maadleb jätkuvalt ebameeldival hetkel autot tabavate tehniliste probleemidega. Tunamullu lõpetasid n-ö lastehaigused mitmel korral Jari-Matti Latvala hästi alanud rallid. Mullu jätkusid Latvala hädad, aga kõik me mäletame ka Ott Tänaku auto põhjaplaadist tingitud probleeme ning kergelt purunevaid velgesid.

Võis ju eeldada, et tänavu ei tohiks selliseid asju enam juhtuda, meeskonnal peaks olema auto töökindlaks muutmisel juba piisavalt kogemusi, kuid... Korsikal purunes Tänaku autol taas velg, Argentinas rikkus võistluse generaatori rike, Sardiinias lakkas viimasel kiiruskatsel töötamast roolivõimendi ja nüüd Türgis tõrkus auto juhtaju.

Loomulikult juhtub autorallis tehnilisi probleeme kõigil, kuid Toyota paistab nende poolest eriliselt silma. Seejuures pole asi ka sellest, et eestlastena jälgime WRC-sarja paljuski läbi Toyota prillide. Häirivaid probleeme on liiga palju ning kui need peaks lõpuks röövima Tänakult tiitlis, siis... Paneb see ju ka sõitjate õlgadele lisapingeid, kui kuklas tiksub teadmine, et iga hetk võib midagi juhtuda.

Lisaks ei sobi Toyotale mõned spetsiifilised rallid. Kuigi Tänak mullu Türgis võitis, oldi auto kiirusega hädas. Tänavu tundus esimeste kiiruskatsete põhjal, et see mure on murtud, kuid tegelikult pole Toyotad olnud Türgis konkurentidega võrdluses tasemel. Tommi Mäkinen andis laupäevasel lõunapausil Latvalale ja Kris Meeke'le ülesande, püüda kinni nende ees olev Hyundai sõitja Dani Sordo, kuid tegelikkuses oli see lootusetu ettevõtmine. Vahe kärises hoopis suuremaks.