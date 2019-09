DELFI TÜRGIS | Mehaanikud lahendasid Tänaku ja Järveoja vahelise sideprobleemi

„Välismüra tuli sisse. Mingi tihend oli paigast ära, ei midagi suurt. Teiseks läbimiseks saime asja paremaks," rääkis Martin Järveoja pärast testikatse teist läbimist. Eesti rallimehi seganud probleem polnud tingitud raadioühenduse halvast kvaliteedist, vaid sõiduga tekkivast suurest mürast, mis muutis kuuldavuse halvaks.

Järveoja sõnul on Türgi ralli testikatse katkise tee tõttu kogu ralli üks hullemaid lõike. Midagi sarnast võivad sõitjad kogeda homme päeva pikimal kiiruskatsel. „Eelmisel aastal läks seal tee väga katki. Korraldajad on püüdnud teid parandada, aga me ei tea, kui korralikult nad seda tegid. Võib-olla viskasid nad sinna lihtsalt natuke liiva peale," rääkis kaardilugeja. „Kiiruskatsete teine läbimine saab olema autode jaoks väga karm."

Kiiruslegendi koostamise ajal tekkis Järveojal mõttes küsimus, kui palju siinseid mägiteid tavaliikluseks üldse kasutatakse. „Jääb mulje, et need on ralli jaoks ehitatud. Tee on lihtsalt buldooseriga sisse lükatud," kirjeldas ta. „Suured kivid on tee ääres. Lähed autoga neile pihta ja tõmbad teele. Kui kurvi või nuki tagant tulles selline kivi ette satub, pole enam võimalik midagi teha. See ongi selle ralli loterii osa."

Türgi MM-ralli esimene kiruskatse sõidetakse täna õhtul.