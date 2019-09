DELFI TÜRGIS | Martin Järveoja: autod saavad siin vatti ja meil pole ka lihtne

Pika päeva esimesena rajal olnud Ott Tänak ja Martin Järveoja liikusid stardipositsiooni arvestades hästi, kuniks päeva pikime kiiruskatse teistkordsel läbimisel purunes nende autol esimene rehv ning parimatele kaotati rohkem kui minutiga.

„Rehvipurunemistega on Türgis nagu on… see juhtus pooltel autodel. Loodame, et meie purunemised on selleks ralliks tehtud,“ sõnas Järveoja. “150 km on minna ja palju kiiruskatseid seisab ees, midagi katki veel ei ole. “

Eestlastele saatuslikuks saanud kiiruskatsel mängis oma rolli ka vihmasadu. Tagapool tulijate jaoks muutis see tee väga libedaks ning seetõttu jäi Tänaku ja Järveoja kaotus paljudega võrreldes väikeseks. „Meil vedas, et vahed ei läinud suureks, aga teisalt oleks saanud tervete rehvidega sõites hoopis ise teistega vahe sisse teha,“ märkis Järveoja.

Laupäeval peab Järveoja kõige olulisemaks päeva esimest ning samas ka kõige pikemat kiiruskatset. On teada, et seal kipub tee lagunema. Samas ootab ta päeva viimast kiiruskatset, kus tee on tugeva põhjaga ja lubab kiiret sõitmist. „Türgi kohta võiks see olla isegi päris nauditav,“ tõdes ta. „Muidu on siin ikkagi keeruline. Autod saavad kõvasti vatti ja meile pole ka lihtne. See on hooaja kõige raskem ralli.“