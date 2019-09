DELFI TÜRGIS | Järveoja: loodame, et korraldajad korjavad sõidujoonest suured kivid ära

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul on oluline, et korraldajad korjaksid kahe läbimise vahelisel ajal teele sattunud suured kivid ära. „Ei tea, palju nad neid vahepeal ära viskavad, kuid tahaks loota, et meie jaoks suuri kive teel ei ole," lausus ta hooldepausi ajal. „Kiiruskatsete esimesel läbimisel oli teel palju lahtist kruusa, kuid ootamatuid suuri kive polnud. Seepärast oli ka turvalisem sõita."

Kiiruskatsete teine läbimine võib muutuda veel suuremaks loteriiks, kuna ilmaennustus lubab kohati vihma. „Võtame ilmselt kaasa kaks rehvi. Ilm võib siin vingerpussi mängida," arutles Järveoja. Muretsemiseks ta siiski põhjust ei näinud. „Tundub, et oleme tänavuse autoga rohkem konkurentsivõimelised kui eelmine aasta."