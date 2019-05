DELFI TŠIILIS | VIDEO | Tänak: kui punktikatselt saaks mõne lisapunkti, oleks hästi

Tänak rääkis ralli teise päeva lõpus Delfile antud videointervjuus, et varasema kogemuseta on Tšiili teedel päris keeruline hakkama saada. „Uus ralli, uued olud ja vahelduv ilm," loetles ta kogu kihutamisele pitseri vajutavaid tegureid.

Täna sõidetakse neli viimast kiiruskatset ning Tänaku sõnul on need väga kiired. „Kõigepealt tuleb need läbi sõita ja siis punktikatse. Kui sealt saaks mõne lisapunkti, oleks hästi," lausus ta. Vaata videost, mida Tänak veel rääkis.