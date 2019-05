DELFI TŠIILIS | VIDEO | Tänak: ainult legendile ei saa loota, peab ise ka silmad lahti hoidma

"Edasiminek oli päris suur. Ise nägime vaeva ja insenerid tuunisid autot ning saime hea paketi kokku. Oli palju nauditavam sõita," võrdles Tänak pärastlõunast sõitu hommikuste katsetega.

"Kohalikega oludega peab harjuma. Teed on lahedad, aga nõudvad. Ei ole lihtne piiri tunda ja head rütmi saada," jätkas Tänak. "Hommik oli ebakindel, aga lõunaks sai kõik juba loogilisemaks."

Tänak tunnistas, et pärast hommikusi katseid tehtud uudne samm tasus ära. Nimelt vahetas ta teel ralliparki kaardilugeja Martin Järvojaga pärast kolmandat katset kohad ja tegi legendiraamatus kiiruskatsete osas korrektuure. "Kaks läbimist olid väga erinevad. Hommikul oli teeolud libedamad ka, aga teisel korral oli rohkem pidamist, auto oli balansis ja enesetunne oli endal ka parem. Teist ringi sõitsime nagu tavalistel rallidel."

"Palju on üllatusi ja ootamatusi. Keskendumist on palju rohkem. Ei saa ainult legendile lootma jääda ja peab ise ka silmad lahti hoidma. Esimest korda (uutel teedel) piiri peal sõita on keeruline," lisas Tänak Tšiili ralli kohta.

"Laupäeval lähevad katsed üha kiiremaks ja pidamist on rohkem. Teepuhastamist on ka rohkem ja stardikoht on väga oluline. Meil on täitsa okei stardikoht," sõnas Tänak laupäevase võistluspäeva eel. Ta lisas, et rolli hakkab mängima ka rehvistrateegia.

Ott Tänak edestab laupäevase võistluspäeva eel lähimaid jälitajaid Sebastien Ogier'd 22,4 ja Jari-Matti Latvalat 28,8 sekundiga.