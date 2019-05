DELFI TŠIILIS | Tänak: raske päev, heade valikute tegemine oli keeruline

„Väga positiivne päev, suutsime vahet suurendada ja kõik liikus õiges suunas," sõnas Tänak päeva lõpetuseks. „Samas oli päev keerulisem kui eile. Kiiruskatsetel olid olud erinevad ning heade valikute tegemine keeruline."

Päeva viimasel kiiruskatsel sattusid Tänak ja kardilugeja Martin Järvoja enda jaoks ootamatult sõitma vihmasajus. Lisaks piiras nähtavust udu. Nad kaotasid katse võitnud Sebastien Loebile 13,9 sekundit, kuid vaatamata sellele edestavad viimase päeva eel Sebastien Ogier'd 30,3 ja Loebi 35,4 sekundiga.

„Üsna ebamugav oli nende oludes sõita," tõdes Järveoja. „Kuna meil oli väljavõideldud edu, tuli olla eriti ettevaatlik. Riskida polnud vaja ja me ei riskinudki. Kohati oli nähtavus väga halb."

Laupäevasel teisel ringil üritas Ogier riskantse rehvivalikuga kaotust vähendada. Esimesel kiiruskatsel see tal õnnestuski, kuid teisel võttis Tänak kaotatud sekundid tagasi. „Päeva lõpuks ei muutnud Ogier' käik suurt midagi. Tegime korraliku päeva, vahe ju suurenes," nentis Järveoja ja vaatas juba pühapäeva suunas. „30 sekundit edu pole väga palju, aga fookust hoides on vahe ikkagi korralik."

Pühapäeval sõidetakse neli kiiruskatset, kogupikkusega 58 km. „Teine ja kolmas kiiruskatse on väga keerulised. Kitsad teed ja palju hüppeid," kirjeldas Järveoja. „Niisama hoidma ei saa minna. Liiga aeglaselt sõites, võib edu kiiresti kaotada."