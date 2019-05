DELFI TŠIILIS | Tänak ralli eelses videointervjuus: suurim väljakutse oli legendi koostamine, ühel päeval nägime kohati vaid kapotti

Delfi on Lõuna-Ameerikas kohapeal sündmusi kajastamas ning MM-sarja kolmas mees Ott Tänak andis võistluste eelõhtul Eesti suurimale uudisteportaalile videointervjuu.

"Ralli tundub uus ja huvitav, palju asju on avastada. Võib-olla ootasime pisut kiiremat rallit, kohati on teed aeglased ja tehnilised," tõi Tänak välja huvitava nüansi. "Kohati võib võrrelda Türgiga. Reedel algab suht aeglaste katsetega peale ja läheb siis järk järgult kiiremaks. Tundub lahe, siledad teed ja mõistliku rütmiga. Eks näis mis saab, aga autodele võiks see ralli olla palju lihtsam ja sobilikum kui oli Argentina ralli."

Toyota masina kapriise arvestades on rõõm kuulda, et Tšiilis ei tohiks teed ülemäära palju masinat lõhkuda.

"Suurim väljakutse on see, et kellelgi pole varasemalt selle ralli legendi," jätkas Tänak. "Kõik algab puhtalt lehelt. Eks tuleb leida enesekindlus ja loota, et legendi koostamise ajal sai tehtud piisavalt head tööd. Esimene päev oli tegelikult päris keeruline, sõitsime tihedas pilves ja nägime kohati vaid kapotti. Sellistes oludes kiiret teed kirja saada on väga, väga keeruline. Loodame, et nägime piisavalt ja kõik sai hea. Üleüldse tundub reedene päev kõige keerulisem ja meie jaoks ka kõige olulisem."

Eesti aja järgi täna õhtul kell 18 algab Tšiili MM-ralli testikatse. Esimene kiiruskatse on kavas homme, meie aja järgi kell 15.00.