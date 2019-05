DELFI TŠIILIS | Ralli liider Ott Tänak: esimese katse järel ei olnud ma autoga üldse rahul

"Raske on hetkel õnnelik olla. Jah, praegu on asjad hästi sujunud, aga ralli on raske, siinsed teed pakuvad suure väljakutse. Pidamine vaheldub pidevalt, päike ja varjud segavad. Ei ole lihtne," selgitas Tänak. "Rütmi on väga raske leida. Paljudes kohtased pole õrna aimugi, kuhu tee keerab. Legend on võõras, kõik tundub võõras."

Hommikuse avakatse järel andis Tänak mõista, et ta polnud autoga üldse rahul. "Auto tasakaal ei olnud see, mis ma tahaks, aga suutsime ülesõidul asja päris hästi korda saada. Mõned asjad oleks veel vaja teha, et parim enesekindlus kätte saada - mehaanikud ja insenerid teevad nüüd seda tööd edasi," rääkis Tänak.

Tänak tõrjus arvamuse, nagu oleks ta oma sõidu suhtes liidrile mittekohaselt põhjendamatult enesekriitiline. "Kiiruskatse aeg ei kirjelda kunagi sõitja tunnet. Vaid ma ise tean sisemiselt, kuidas ma sõidan ja kui palju ma seda kõike kontrollin," tõdes ta.

Saarlane ei osanud öelda, kas eelis võiks olla eestpoolt või tagantpoolt startijatel. "Tee on suhteliselt niiske, raske on öelda, kellel on eelis. Tee on väga kõva ja seetõttu libe, mehaanilist pidamist sisuliselt ei olegi. Esimene kord Tšiilis, tööd on palju, pean ka legendi osas muudatusi tegema."