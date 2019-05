DELFI TŠIILIS | Ogier: Tšiili ralliks muutsime autot põhjalikult

„Pärast Argentina rallit tegime auto šassii ja vedrustuse seadistustes suuri muutusi. Testikatsel sõites sain aru, et auto on varasemaga võrreldes täiesti erinev," rääkis Ogier. „Tundsin end testikatset sõites väga hästi ning hea meel oli näha, et ka aeg oli korralik."

Ogier läbis oma kolm testikatse korda enne politseinikuga juhtunud mootorrattaavariid ja sellest tingitud pikemat pausi. Nendes tingimustes näitas ta esikolmiku tasemel aega. Hiljem olid mõned kuivema teega sõites paremast pidamisest abi saanud konkurendid valitsevast maailmameistrist kiiremad. Head hoogu näitas ka Ott Tänak, kes oli lõpuks Aandreas Mikkelseni järel teine.

Sarnaselt konkurentidele, märkis ka Ogier, et Tšiili ralli eripära võib peituda vahelduvates oludes. Ta meenutas, et kiiruslegendi koostamist segas udu. „Mulle meeldivad sellised väljakutsed. Usun, et tegime nendes oludes parima. Ootan juba ralli algust," sõnas Ogier. „Teiste MM-rallidega pole mõtet Tšiilit võrrelda. Igal rallil on oma eriline DNA. Siin on kaunid teed, mis sisaldavad väga kiireid lõike."

Ogier tunnistas, et tema plaan Tšiili ralliks on väga lihtne ja otsekohene: „Soovime siin võita!"

Tšiili ralli eel juhib MM-sarja Thierry Neuville. Ogier kaotab talle 10 punktiga. Kolmandal kohal asuv Tänak jääb prantslasest omakorda maha 18 punktiga.