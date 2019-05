DELFI TŠIILIS | Martin Järveoja: tuleb usaldada legendi. Kui see klapib, on tulemus hea

Kiiruskatsete hommikuse läbimise järel oli eestlaste edu lähimate jälitajate ees napp ning Tänaku sõnul oli hea rütmi leidmine raske. Kiiruskatsete teisel läbimisel võideti aga kätte turvaline edu. Teisel kohal asuv Sebastien Ogier kaotab Tänakule 22,4 ning Jari-Matti Latvala 28,8 sekundit.

„Lõunane töö, mida Ott tegi, tasus ära," viitas Järveoja kiiruslegendi kohendamisele. „Kindlasti aitas kaasa ka see, et olime neid kiiruskatseid juba korra täie hooga läbinud. Aitas ka see, et saime korra kiire hooga läbitud. Sõita oli mugavam kui hommikul ning auto oli ka parem. Puhas nauding!"

Järveoja sõnul oli päeva pikima, 30 km pikkuse kiiruskatse teise läbimise alguses kohe tunda, et sõit on palju mõnusam. „Siin on sellised kiiruskatsed, kus tuleb usaldada legendi ja kui see klapib, on tulemus selline nagu ta on," märkis ta. „Legendis tehakse alati korrektuure, ka siis, kui kiiruskatset on sõidetud juba aastaid, kuid siin õnnestus meil esimese korraga saada legendile juba piisavalt hea põhi. See lubas ka hommikul kiiresti sõita."

Ralli jätkub täna Eesti aja järgi pärastlõunal. Järvoaja sõnul lubab ilmaennustus madalaid pilvi, mis tähendab, et nähtavusega võib tekkida probleeme. „Kiiruskatsed ise on esimesele päevale sarnased. Keskmine kiirus jääb samale tasemele," teadis ta.