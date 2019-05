DELFI TŠIILIS | Liider Tänak: midagi lihtsat siin pole, peame olema väga tähelepanelikud

„Sõitsime normaalselt, keerulisi momente tuli ette, midagi lihtsalt siin pole," sõnas Tänak tänase rallipäeva lõunapausile jõudes. Tänak edestab teisel kohal asuvat Sebastien Ogier'd 34,6 sekundiga. Kuigi eestlane liikus rajal turvalise tempo ja rütmiga, õnnestus tal võrreldes eilse päevaga vahet suurendada.

Kindluse huvides võtsid Tänak ja kaardilugeja Martin Järvoja hommikustele kiiruskatsetele kaasa kaks varurehvi. „Pinnas on siin selline, mis sööb rehvi. Võtsime kaks tagava, et kindla peale minna. Nüüd peab mõtlema, mida teiseks ringiks teha," selgitas Järvoja. Hoolduspausile naastes olid enamusel autodel all üsna siledaks kulunud rehvid. „Esimene kiiruskatse oli üllatavalt libe, kuid kaks järgmist kuivemad ja seepärast mugavam sõita. Kolmanda kiiruskatse lõpus oli udu, aga sellel lõigul oli hoog väike ning väga see ei häirinud."

Tänaku sõnul tähendab kiiruskatsete teistkordne läbimine uut väljakutset. „Peame olema väga tähelepanelikud, kuid kõigepealt tuleb teha hea rehvi valik," märkis ta. „Libedust võib olla rajal vähem, kuid õunte pealt on seda raske ennustada."

Päeva teisel kiiruskatsel tegi karmi avarii kolmandal kohal asunud Thierry Neuville. Belglase auto jäi risti keset teed ning tagant tulnud konkurentidel oli keeruline sellest mööda pääseda. „Seal oli paras arusaamatus, meid ei hoiatatud takistusest. Kaardilugeja oli pooleldi rajal, kuid ohukolmnurka polnud välja pandud," kirjeldas Järveoja talle avanenud vaatepilti. „Tundub, et see oli päris karm õnnetus."

Tänak lisas, et selliseid asju tuleb rallis ette ning juhtuda võib kõigiga. „Meie asi on keskenduda oma sõidule," nentis ta.