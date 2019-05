DELFI TŠIILIS | Kommentaar: ülivõimas Tänak sõidab omas klassis, konkurendid heitlevad 2. koha nimel

Tšiili ralli on n-ö sõidumeeste ralli, kus maksvusele pääsevad absoluutselt parimad professionaalsed oskused. Starti mindi kõigi jaoks võrdselt puhtalt lehelt. Kiiruskatsed on kõigi jaoks tundmatud, lisaks legendi koostamisel seganud udu, sõidu ajal silma paistev päike, nähtavust häirivad puude varjud ning erakordselt libe pinnas. Ole siis mees ja leia sellistest tingimustes sõitmiseks vajalik enesekindlus.

Kuigi Tänak tõusis liidriks juba kolme esimese kiiruskatse järel, rõhutas ta hoolduspausile tulles, et kiiruskatsete tulemused ei kirjelda kunagi sõitja sisemist tunnet. „Ma ise tunnen, kuidas ma sõidan ja kui hästi on asjad minu kontrolli all," sõnas ta ning selgitas, et rütmi leidmine on keeruline, kõik tundub võõrana.

Just see sisemine tõdemus sundis Tänakut tegema enda kohta uudse sammu. Pärast kolmandat kiiruskatset vahetas ta teel ralliparki kaardilugeja Martin Järvojaga kohad ning kõrvalistmel istudes, vaatas kiiruskatsed uuesti üle. Legendiraamatusse sai tehtud hulga parandusi. Tehtud töö tulemus peegeldus kiiruskatsete teisel läbimisel. Võrreldes lähimate konkurentidega, oli Tänak kiire. Väga kiire.

Mõistagi polnud Tänak ainus, kes videot uuris ja legendi parandusi tegi. Ilmselt tegid seda kõik, kuid sugugi kõigi jaoks polnud tulemus sama hea.