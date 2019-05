DELFI TŠIILIS | Karkudel Neuville: ise autos olles tundus avarii muljetavaldav

„Meiega on kõik hästi. Hommikul oli päris suur šokk, kuid jäime ellu. Meid kontrolliti haiglas põhjalikult," rääkis Hyundai tiimi hooldusalal ajakirjanike ette tulnud Neuville enda ja kaardilugeja Nicolas Gilsouli seisundist. „Sisenesime kurvi liiga optimistlikult - liiga suure kaarega ning seepärast sõitsime vastu tee serva. Saime kohe aru, et midagi juhtub."

Tšiili ralli pressikeskuses tekitas Neuville'i avarii teinud auto nägemine korraliku kahina. Ärevust lisas sotsiaalmeedias levinud kuuldused, et Neuville murdis õnnetuses jalaluu. Asi näis tõesti tõsine, kuna oli teada, et pärast Ott Tänaku kiiruskatse läbimist see peatati ning õnnetuspaigale kutsuti kiirabi. Hyundai tiimi pressiesindaja ilmus aga üsna kiiresti ajakirjanike ette ning teatas, et võimalike vigastuste kohta tuleb info õige pea. Jalaluu murdu ta ei kinnitanud.

Kui rallimehed jõudsid keskpäeval hooldusalale, andis Hyundai teada, et luumurdusid, ega tõsised vigastusi meestel pole. Neuville`i jalg sai veidike kannatada, kuid trauma pole ülemäära tõsine. Veidi hiljem tuli informatsioon, et homme Neuvuille siiski starti ei tule.

„Uue generatsiooni autod on väga tugevad. Võime sellistest olukordadest pääseda vigastusteta. Ma ei tahtnud seda loomulikult ise järele proovida, kuid kõrge koha eest võideldes võib selliseid asju juhtuda. Autos sees olles oli see avarii päris muljetavaldav," tunnistas Neuville. „Praegune olukord ei ole selline, mida tahtsime. Peame tulevikku vaatama. Oleme selle ralli järel tõenäoliselt (Sebastien Ogier'i ja Ott Tänakuga) päris tihedalt koos."