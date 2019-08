DELFI SOOMES | VIDEO: Roland Poom läheb laupäeval poodiumikohta püüdma: teine koht on väga reaalne

"Võib-olla hommik oli pisut keeruline, sest seade oli vale ja ei saanud autot üldse keerama. Teeninduses arutasime, muutsime asjad ära ja teine ring oli juba päris hea, olime poodiumi kiiruses," kommenteeris Poom ralli avapäeva.

23-aastane rallisõitja usub, et juba laupäeval võib õnnestumise korral poodiukohale tõusta. "Teine koht on väga reaalne ja käegakatsutav, vahe on vaid 15 sekundit. Vaatame, kuidas homme hommikul end käima saame," lisas Poom optimistlikult.

JWRC sarjas on liidriks rootslane Tom Kristensson, kellele Poom kaotab 43 sekundiga. Teine on Jan Solans (+24,2) ja kolmas Dennis Radström (+28).