DELFI SOOMES | Pahvi päevakommentaar: Tänak võib pidada end avapäeva võitjaks

MM-sarja liidrina pidi Tänak terve Soome ralli avapäeva olema konkurentidele teepuhastaja rollis. See ei seganud tal aga kiiruskatsete esimese läbimise järel liidrikohal püsida. Teisel ringil, kui ideaaltrajektoori tuli otsida tagapool sõitnud väiksemate autode sõidujälgede vahel, pääsesid lähimad jälitajad mööda, kuid ülimalt napilt.

Sisuliselt suutis Tänak keerulistes oludes sõita sama kiiresti kui tagapool tulnud ning juba sisse sõidetud jäljes liikunud konkurendid. Päeva lõpuks jäid vahed aga mikroskoopiliselt väikesteks. Jari-Matti Latvalale kaotab ta 2,6, Kris Meekele 1,4 ja Esapekka Lappile 0,2 sekundit.

Arvestades kui palju on veel sõita, on neli meest omavahel sisuliselt nullis. Laupäeval saab aga seitsmendana rajale minev Tänak ka ise nautida avapäevaga võrreldes palju paremaid olusid. Just see asjaolu tõstabki eestlase ralli kokkuvõttes selgeks soosikuks. Latvala, Meeke ja Lappi sõidavad laupäeval avapäevaga sarnastes tingimustes, Tänaku jaoks muutuvad aga asjad paremaks.

Veelgi olulisem detail on see, et Sebastien Ogier ja Thierry Neuville, ehk Tänaku ainsad konkurendid MM-tiitlile, on eestlasest tagapool. Avapäeva tulemusi arvestades, on vähetõenäoline, et nad suudaksid puhtalt sõiduga Tänakut edestada. Ilmselgelt tuli välja, et Soome teed pole neile meestele kuigi sobivad. Ja asi pole autos, sest mõlemad on seni Soomes oma tiimi kõige aeglasemad sõitjad.