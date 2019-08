DELFI SOOMES | Pahvi päevakommentaar: kõik nägid, milles seisneb lihtsalt kiirete ja parima vahe

Samas pulbitses mõlemas mehes soov näidata, et ka nemad võivad - mõlemad on ju ikkagi varasemad Soome ralli võitjad. Kui nad poleks seejuures eksinud, oleks neile võib-olla isegi õlale patsutatud ning läbi kerge huumori mõista andud, et nende tegu oli vale. Paraku pidi Meeke katkestama ning sellega muutus üha tõenäolisemaks see, et teiseks aastaks teda Toyota meeskonda ei jäeta. Britt ei osanud talle kingitusena pakutud uut võimalust mõistlikult kasutada.

Latvala tõmbas pärast lõunapausi ning sellega arvatavasti kaasnenud peapesu, hoogu tagasi ning liigub kindlalt kolmanda koha suunas. Teist kohta hoidva Esapekka Lappiga ühes tempos püsimine tähendanuks ilmselt taas liiga suurt riski. Tundub, et Mäkineni rahuldaks praeguses olukorras Tänaku võidu kõrval ka Latvala kolmas koht. On üsna ebatõenäoline, et soomlasele antakse luba hakata viimasel päeval riskima. Tuleviku mõistes kõnnib Latvala väga peenikesel köiel.

Mida näeme pühapäeval? Kui tehnika vastu peab, pole Tänakul Esapekka Lappi ees 16,4 sekundilist edu raske hoida. Esikolmikus peakski kõik jääma nii nagu on. Samas on põnev Sebastien Ogier' heitlust 4. kohale. Sekundite mängus on tema vastaseks terve Hyundai meeskond. Mida kaugema ta jääb, seda parem Tänakule. Paraku on tõenäolisem see, et oma kogemustega pressib ta end lõpuks ikkagi 4. kohale.