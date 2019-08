DELFI SOOMES | Ott Tänak: tiimikaaslased sundisid meid kõvemini suruma

"Oleme nii õnnelikud kui praegu olla saame. Hommik oli pisut keeruline - mõned uued sektsioonid, millest oli raske aru saada. Ma ei olnud seal piisavalt enesekindel ning sõitsin need kohad lihtsalt läbi. Mõnes kohas osutusid hüpped ka suuremaks kui esialgu tundusid, aga see ongi Soome ralli. Kui sõidujoon on hea, siis on kõik korras," rääkis Tänak.

Hommikul tuli eestlasel kõvasti pingutada, sest võitlus Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi ja Kris Meeke'iga oli terav. "Meil tuli rünnata - tiimikaaslased surusid meid kõvasti, nii et pidime piiri peal sõitma."

Tänaku edu Latvala ees on hetkel 13,8 sekundit. "Usun, et kui suudame seda vahet hoida, on kõik korras. Pole vahet, kui suurelt võita, võit on võit. Peame keskenduma lihtsalt auto tee peal hoidmisele."

Kaardilugeja Martin Järveoja sõnul võivad nad eriti rahule jääda Kakaristo katsega, mille nad võitsid.

"Tänased katsed on alati mõnusad sõita olnud, kui rütm on hea. Kui auto on hea, on tunne väga mõnus. Kakaristo katse oli väga hea. Üldiselt on kõik korras, kuigi sain Otist aru, et Pihlajakoski katsel oli uus sektsioon päris raske," rääkis Järveoja, kes tõdes, et saab kohe aru, kui nad on hea katse sõitnud.

"Kui oled piiri peal, siis oled piiri peal, siis ei ole kahtlustki. Edasi peame esmalt Pihlajakoski uue osa üle elama, seal võivad päris suured roopad tekkida. Eks siis näeme, kuidas edasi."