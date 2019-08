DELFI SOOMES | Ott Tänak: Hyundai ja Citroen on kõvasti juurde pannud. Midagi lihtsat meil ei ole

Mõistagi on Tänak oma senise minekuga äärmiselt rahul. "Ei oleks osanud oodata, et praegu liidrikohal olen. Rada on olnud päris nõudlik - palju on lahtist kruusa ja see teeb sõitmise libedaks. Minu rütm on aga seni hea olnud. Olen surunud sisuliselt maksimaalselt ning sisse on tulnud vaid väikesed vead. Viimased kaks katset olid juba siledamad ja puhtamad ning sõitsin neil ka ise paremini."

Tänaku edu aluseks on seni stabiilsus. Kuuest sõidetud kiiruskatsest on ta võitnud vaid ühe, kuid ta on pidevalt olnud kiiremate meeste hulgas. Konkurentidel on kiiruskatsete võidud vaheldunud kehevmate tulemustega.

Kui palju mängis rolli see, et Tänak sai mõned nädalad tagasi Eesti rallil esimesena rajale minna ning teepuhastamist sarnastes oludes harjutada? "Ei oska öelda, ilmselt mitte eriti. See oli lihtsalt lõbus, siin on aga tõsine võistlus."

Hoolimata Toyota kolmikjuhtimisest jätkus Tänakul tunnustust ka konkurentidele. "Võistlus on tihedam kui mullu. Hyundai ja Citroen on paremaks saanud ning meile omajagu lähemale tulnud. Midagi lihtsat meil ei ole."

Tänak lisas, et üldiselt on ta oma autoga väga rahul ning suuri muudatusi seadistuses teha tarvis ei ole. Milliseks kujunevad teed kiiruskatsete teisel läbimisel, ei osanud ta ennustada. "Sõitsin kõige ees, ega tea, kui pehmeks teed hiljem muutusid," märkis ta.