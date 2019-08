DELFI SOOMES | Martin Järveoja Soome ralli eripärast: kui auto sõidab kiiresti, peab ka legendi kiiremini lugema

„Soome ralli testikatse on põhjagaasi lugu... midagi erilist polnud," nentis Martin Järveoja. „Saime teada, et kõik toimib ja enesetunne on hea." Tänak ja Järveoja said testikaste kolmandal läbimisel aja1.53,8, mis oli sellel hetkel ülekaalukalt parim tulemus.

Järveoja sõnul on Soome ralli märksõnaks kiirus. See mõjutab ka rallimeeste tegutsemist. „Kui auto sõidab kiiresti, peab ka legendi kiiremini lugema," tõdes ta. „Hullu väljakutset siin pole, asjad on nagu Rally Estonialgi - tuleb kiiresti lugeda ja rütmis püsida. Rütm on oluline."

Tänak ja Järveoja stardivad Soome rallile MM-sarja liidritena. Kaardilugeja sõnul ta liidriks olemise peale me ei mõtle ning mulluse Soome ralli võidu kaitsmine ei tekita ka lisapingeid. „Olukorrad on ju nii erinevad, rehvi valikud, ilmastik, autod... ajalugu on näidanud, et Toyota on Soomes kiire. Võiks olla ka tänavu, kuid peame arvestama, et konkurendid ei maga," lausus Järveoja.

Testikatselt naastes vestles Järveoja pikalt Toyota tiimi juhtide hulka kuuluva Kaj Lindströmiga. Mehega, kes luges kaarti Toyota praegusele pealikule Tommi Mäkinenile. Järveoja sõnul polnud teemaks siiski kaardilugemise nipid, vaid oluline tehniline informatsioon.

„Kõiksugu reeglites ja regulatsioonides tehakse pidevalt muudatusi. Peame nendega kursis olema ning Kaj aitab meil nendes küsimustes järjepeal olla," selgitas Järveoja.