DELFI SARDIINIAS | Võidumees Sordo: olin oma kiiruses päris üllatunud

"Olen rahul. Esimesel kahel päeval tegime hea ralli ja täna suutsime edu hoida. Päris keeruline oli täna tugeva surve all mitte vigu teha ja samas kiiresti sõita. Päev oli päris raske ja sellega ma rahule ei jää, kuid kokkuvõttes saime võidu kätte, mis on suurepärane. Olin oma heast kiirusest päris üllatunud," kommenteeris Sordo.

"Mul on hea meel, et aitasime Hyundail meeskondlikus arvestuses esikohale tõusta. Missioon täidetud. Lõpuks soovin kasutada võimalust ja saata enda ja Carlose nimel kaastunne Laura Salvo (Portugali rallil hukkunud kaardilugeja - toim.) perele ja sõpradele. Me jääme teda alati mäletama," lisas Sordo.



Uue hooaja plaanide kohta jäi hispaanlane napisõnaliseks. "Loodetavasti tuleb parem aasta kui tänavune, et poleks koroonaviirust ja võistlused saaksid toimuda. Tahaksin midagi jätkuvalt teha, eks paistab," lausus Sordo.