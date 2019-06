DELFI SARDIINIAS | VIDEO: Juubelirallile startiv Tänak: kui reede õhtuks oleme esikolmikus, on väga hästi saadud

Tänak on Sardiinias saanud nii karjääri esimese poodiumikoha kui esimese võidu. "Üldiselt ei saa öelda, et meil oleks siin kehvasti läinud. Oleme suutnud siin hästi sõita ja see annab teatud lisamotivatsiooni. Aga ralli on keeruline, rasked olud," sõnas Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele.

Sardiinia ralli teepuhastusefekti kohta ütles Tänak: "Teed on suhtliselt kõva põhjaga. Kui on värske kruus peal, siis mehaanilist pidamist on vähem ja rehvidel pole kuskile sisse minna. Reedene päev kujuneb kindlasti keeruliseks. See on kahtlemata kõige tähtsam päev ja sealt saadud hea koht on ülejäänud ralli jaoks väga tähtis."

"Kui oleme reede õhtuks esikolmikus, siis on juba väga hästi saadud. See päris nii lihtne ei ole, et tuleme ja oleme. Selleks peab kindlasti rohkem vaeva nägema," rääkis Tänak, kes stardib avapäevale Sebastien Ogier’ järel teisena.

Vaata videointervjuud, kus Ott räägib muu hulgas, mis on talle senise 99 WRC-etapi jooksul kõige eredamalt meelde jäänud.