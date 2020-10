DELFI SARDIINIAS | Thierry Neuville võitlusest Sebastien Ogier'ga: homme on meie kord eespool lõpetada

Neuville peab tihedat heitlust kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga. Kahe mehe vahe on enne pühapäeva kõigest 1,5 sekundit. Kusjuures laupäeva viimasel kiiruskatsel lasi belglane ühe kurvi liiga pikaks, millega ta paar sekundit aega kaotas.

"Tegin väikse vea, jäin ehk ühe meetri võrra liiga hiljaks ja kaotasin sinna paar sekundit," rääkis Neuville laupäeva õhtul ajakirjanikele. "Enamikes kiiretes kohtades kaotasin veidike aega, eriti esimese puhul, aga ma ei oska selle täpset põhjust öelda. Homme tuleb seda vältida ja siis on kõik hästi."

Ogier ja Neuville läksid pärastlõunatele katsetele vastu erineva rehvivalikuga. Prantslane võttis kaasa kolm keskmise ja kaks kõva seguga rehvi, Neuville aga viis keskmise seguga rehvi. "Lõpus oleksin võinud olla kahe kõvema rehviga veidi kiirem, aga olime mõlemad koos inseneriga veendunud, et pehmemad on parem valik. Usaldasin seda valikut ja lõpuks suurt vahet aegades polnud. Tegin lõpus küll väikse vea, mu rehvid olid veidi kulunud ja kaotasin pidurdades pidamist."

"Oleme väga tihedalt koos," lisas Neuville võitluse kohta Ogier'ga. "Kui vaadata eilset päeva, siis tema oli tagapool ja lõpetas nüüd meist ees. Nüüd oleme meie tagaajaja rollis ja püüame temast homme eespool lõpetada."

Kui Neuville peaks saama Ogier'st mööda, võib see tähendada, et belglane teenib ka rallivõidu, sest esimesel kohal on teatavasti tema tiimikaaslane Dani Sordo. "Nii võib olla," kommenteeris belglane spekulatsioone. "Teame, mille eest võitleme. Samas, nagu varem ütlesin, on meeskondlik tiitel tiimile väga oluline. Olen kindel, et suudame sellega (Ogier' edestamisega) hakkama saada ilma liigsete riskideta."