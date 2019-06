DELFI SARDIINIAS | Tänak naljatas: Ogier maksis meile vist kätte!

"On olnud väga kuumad olud. Esimene katse oli väga aeglane ja mitte isegi nii karmi pinnasega, aga libe ja vähese pidamisega. Kogu ralli on olnud suur väljakutse," sõnas Tänak.

"Ralli on seni läinud isegi üllatavalt hästi. Teiste meeste eksimused on meid muidugi ka kõvasti aidanud, aga meil on sellest hoolimata olnud raske."

Mida oodata pärastlõunast, kus Tänakul tuleb Sébastien Ogier' katkestamise tõttu esimesena rajale minna? "Tundub, et Ogier maksis meile kätte, pean nüüd ise teed avama!" muigas Tänak, viidates sellele, et Portugali ralli punktikatse lõpus pidurdas ta meelega, et Sardiinias mitte esimesena rajale minna.

"Suurt vahet seal muidugi ei olnud, sest teisena sõites oli mul väga väike sõidujoon ees, mida jälgida. Pärastlõunal peame samamoodi jätkama. Teine läbimine on tavaliselt pisut karmim, nüüd oleme ka esimesena rajal, mis toob veel suurema väljakutse. Usun sellest hoolimata, et peame samas tempos jätkama."