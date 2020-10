DELFI SARDIINIAS | Sordo ja Ogier viskasid stardijärjekorra üle koos nalja: ütlesin talle, et olen aeglane sõitja ja ta peab mulle edumaa andma

Nimelt häiris reedel prantslast, et ta pidi kogu päeva konkurentidele teed puhastama. "See on täiesti naeruväärne. Ei midagi uut. Ralli on amatöörsport ja see jääb amatöörspordiks. MM-sarja ei suudeta professionaalselt korraldada," pahandas ta WRC All Live'i ülekandes reedel.

Laupäevase võistluspäeva keskel võttis ta teema uuesti üles, sõnades, et selline olukord teeb kingituse külalistele, viidates tänavu teist korda startivale Dani Sordole, kes on ralli liider. Hispaanlane andis omakorda mõista, et Ogier'l ei tasuks liiga palju kurta.

Laupäevase võistluspäeva järel sattusid kaks meest meediaalas ajakirjanike ees kokku ning siis viskasid mehed juba kõige üle nalja.

Vestlus:

Sordo: "Ära suru liiga palju."

Ogier: "Kuulsin tiimikäskluse kohta, et sul paluti hoogu maha võtta. Te kõik küsite tiimikäskluste kohta kogu aeg."

Sordo: "Ta kurdab küll palju, aga tegelikult on tore mees."

Ogier: "Ma ei kurda, vaid räägin faktidest. Danil pole seda kõike vaja, ta on nagunii väga hea."

Sordo: "Ütlesin Sebastienile, et olen aeglane sõitja ning ta peab mulle edumaa andma."

Ogier: "Näita mulle homme, missugune aeglane sõitja näeb välja. Ole siiski ettevaatliku, sest me hakkame homme suruma. Liiga palju sa hoogu maha võtta ei saa."

Seejärel Ogier lahkus ning Sordo jäi ajakirjanike küsimustele vastama. "Peate aru saama, et inimesed on emotsionaalsed, kui pärast katset mikrofon nina alla panna. Tore on näha tegelikult, kuidas inimesed tahavad võidelda," rääkis hispaanlane.

Liidri Sordo edu on Ogier' ees 27,4 sekundit. Kolmandal kohal olev hispaanlase tiimikaaslane Thierry Neuville jääb omakorda prantslasest maha 1,5 sekundiga. "Ma ei tea, mis positsioonil homme lõpetame, aga annan endast parima," tõdes Sordo. "Kui asi lõppeks nii, oleks väga suurepärane."

Sordo viimane etapivõit pärineb just mulluselt Sardiinia rallilt.