DELFI SARDIINIAS | Peep Pahvi päevakommentaar: valus ebaõnn, aga mäng pole veel lõplikult mängitud

MM-tiitli eest heitluses võib 6. koht tunduda lahja tulemusena, kuid eestlaste õnneks pole ka lähimad konkurendid Sardiinia ralli avapäeva järel maksimumpunkte võtmas. Halva mängu juures lubab natukenegi paremat nägu teha teadmine, et kalendrisse lisandus ka Monzas sõidetav ralli.

Olgem ausad, Sardiinia ralli avapäeva esimesel neljal kiiruskatsel oli Tänaku sõitu valus vaadata. Väliselt justkui kõik toimis, kuid iga kilomeetriga lisandus kiirematega võrreldes kaotussekundeid. Põhjuseks probleemid auto vedrustusega, mis süvenesid just kiiruskatsetel.

Hoolduspausi ajal sai auto parandatud ning Tänaku kiirus tõusis tema jaoks harjumuspärasele tasemele. Jääb üle vaid ohata, sest hoolduspausi järel sõidetud kaks kiiruskatset andsid kinnituse, et tegelikult oli Tänak oma Hyundaiga seekordki üks võidusoosikuid. Paraku on ta aga alles 8. kohal, kaotades liider Dani Sordole 1.53,7.

Ohkamine siiski punkte juurde ei anna. Õigem on vaadata, mida õnnestub laupäeva ja pühapäevaga ära teha. Laupäeval sõidetakse taas kuus kiiruskatset, kuid pikkuselt on rada reedega võrreldes kuus kilomeetrit pikem.

Otse Tänku ees 7. kohal on Hyundai neljas piloot Pierre-Louis Loubet. Vahe on 20 sekundit ning selle tagasitegemine pole probleem. Meeste tegelik taseme vahe on nii suur, et tiimi poolt pole vaja anda noorele prantslasele korraldus valitsev maailmameister mööda lasta. Ta möödub nagunii.

6. kohal asub M-Spordi kolmas mees Gus Greensmith, kes edestab Tänakut 46,6 sekundit. Noor britt on Sardiinias hästi sõitnud, kuid vaatamata sellele on Tänak võimeline järelejäänud kümne kiiruskatsega selle vahe tagasi tegema.

Edasi läheb aga raskeks, õigemini puhta sõiduga üsna võimatuks. 5. kohal asuvast MM-sarja liidrist Elfyn Evansist lahutab Tänakut juba pisut üle minuti. Veelgi kaugemal on Sebastien Ogier, Thierry Neuville, Teemu Suninen ja Dani Sordo. Loomulikult võib keegi neist Sardiinia keeruliselt teedel langeda, kuid see on nende edestamiseks ka ainus võimalus. Lisaks kaotussekunditele, räägib Tänaku kahjuks ka konkurentidest kehvem stardipositsioon.