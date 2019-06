DELFI SARDIINIAS | Pahvi päevakommentaar: Tänak tegi ja teeb põhjaliku töö

Samal ajal kui enamus rallimehi sõitis laupäeva varahommikul rallipargist välja kõvade rehvidega, otsustas Ott Tänak pehmema variandi kasuks. See oli õige valik.

Otsust langetades, kasutas Tänak oma varasemate aastatega kogunenud kogemusi. Ta teadis üsna täpselt, millised olud kiiruskatsetel valitsevad. Tee kate polnud selline, mis rehve väga sööks ning seepärast polnud pehmema varinadi kasutamises mingit riski. Seda kinnitas Tänak ka päeva lõpuks.

Tänak pole kaugeltki MM-sarja kõige kogenum rallimees ning tippseltskonnast pole Sardiinia ralli kellegi jaoks esimene. Ometigi langetas valdav enamus teistsuguse otsuse. Tõsi, näiteks seekordsel rallil juba mängust väljas olev Sebastien Ogier talitas Tänakuga sarnaselt. Samuti ülikogenud Dani Sordo pidi aga tunnistama, et tunneb end kõvade rehvide kasuks otsustamise pärast rumalalt.

Rallisõit ei tähenda lihtsalt autosse istumust ja kiiruskatsetel võimalikult kiiresti sõitmist. Õigupoolest kiiresti tuleb muidugi sõita, kuid selleks tuleb luua eeldused. Olulisel kohal on analüüsivõime. Tänak on selles vallas MM-sarja üks põhjalikumaid mehi.

Hooldusalasse jõudes peab ta alati pikki ja põhjalike vestlusi auto tehnilise poole eest vastutavate inimestega. Sarnaseid vestlusi peavad ka teised sõitjad, kuid Tänaku arutelud kestavad alati kaua. Kogu oluline info saab täpselt edasi antud ning seadistuse küsimused üksipulgi läbi arutatud. Sama põhjalikult juurdles ta ka rehvide valiku üle. Ja pani täppi.

Sardiinia ralli viimaseks päevaks on eestlastel korralik varu. Teisel kohal asuv Dani Sordo kaotab 25,9 sekundit. See lubab Tänakul pühapäeva hommikul rehvi säästes edu hoida ning üritada maksimumi ka punktikatselt.