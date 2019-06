DELFI SARDIINIAS | Pahvi päevakommentaar: Tänak sõidab puhtalt, teised eksivad

10,8 sekundiline kaotus Sordole ei tähenda suurt midagi. Arvestama peab ju sellega, et samal ajal, kui Tänak puhastas teistele teed, nautis Sordo terve päeva ideaalseid olusid. Laupäeval on aga meestel võrdsed tingimused ning loogika ütleb, et Tänak peaks olema sellisel juhul kiirem.

Avapäeva üllatusmees on Teemu Suninen. Kaardilugeja vahetus on mõjunud Fordiga sõitvale soomlasele värskendavalt. Sunineni kõrvale istunud Jarmo Lehtinenil on tohutult kogemusi (Sardiinias on tema 170 MM-ralli) ning just sellist abimeest noor kihutaja vajaski. Raske on aga uskuda, et Suninen suudab kokkuvõttes veel esikohaheitlusse sekkuda.