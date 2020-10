Tänavune Sardiinia ralli tuleb viimaste aastate kihutamistest erinev. Tavalise juunikuise kuumuse asemel sõidetakse lehtede langemise aegu ja koroonaviirusest tingituna erireegleid järgides. Peamine on aga see, et ralli toimub.

Vaatame tagasi, mida on Sardiinia Tänakule ja kaardilugeja Martin Järveojale varem pakkunud. Pilt on kirju. Täis õnne ja draamat.