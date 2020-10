DELFI SARDIINIAS | Ogier punktivahest liider Evansiga: see ei peaks olema probleem

"Andsin kõik, mis mul oli. Kahjuks sellest ei piisanud. Viimaste katsete tingimused olid väga ekstreemsed. Toyota on väga hea masin ja paljudes kohtades väga kiire, kuid need väga äärmuslikud tingimused meile ei sobinud. Teadsime, et Hyundaile on raske vastu saada, nad on siin väga kiired," sõnas Ogier.

Prantslane jäi rahule, et suutis vahe liidri Elfyn Evansiga vähendada kaks etappi enne hooaja lõppu 14-le punktile.

"Pole just suur parandus, enne oli vahe 18 punkti, kuid parem kui mitte midagi. Kaks rallit on minna, see (punktivahe) ei peaks olema suur probleem," usub Ogier.

Sardiinia ralli võitis teist aastast järjest Hyundai sõitja Dani Sordo. Ott Tänak võitis punktikatse ning sai kokkuvõttes kuuenda koha.

Punktiseis pärast Sardiinia rallit:

1. Elfyn Evans (Toyota) 111 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 97

3. Thierry Neuville (Hyundai) 87

4. Ott Tänak (Hyundai) 83

5. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

6. Teemu Suninen (M-Sport) 44

7. Esapekka Lappi (M-Sport) 38

8. Dani Sordo (Hyundai) 26

MM-sarja lõpuni jääb kaks etappi. 20.-22. novembrini on kavas Ypres' (Belgia) ralli ja 4.-6. detsembrini Monza (Itaalia) ralli.