DELFI SARDIINIAS | Ogier peab Tänakut tugevaks vastaseks, kuid mitte raskeimaks

Sebastien Ogier juhib autoralli MM-sarja tänavugi, kuid enne Sardiinia rallit kaotab Ott Tänak talle kõigest kahe punktiga. Tänak kimbutas prantslast ka kahel eelneva hooaja tiitlipüüdlustes. Eriti tugevalt mullu. Paljude asjatundjate hinnangul võibki just Tänakust saada viimaste aastate kuninga troonilt tõukaja.

„Tänak on kindlasti tugev vastane. Kas just kõige tugevam, on juba raskem küsimus," nentis Ogier Sardiinia ralli eel ajakirjanikega vesteldes. „Aastate jooksul on mul olnud palju tugevaid vastaseid: Sebastien Loeb, Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville... Ma ei saa ütelda, et Tänak on nendest meestest raskem vastane. See poleks lihtsalt aus minu teiste konkurentide suhtes."

Ogier meenutas 2017. aastat, mil ta sõitis koos Tänakuga M-Spordi meeskonnas. Pika hooaja jooksul õppis ta eestlast inimesena paremini tundma. „Tean, mida ta teatud olukordades mõtleb," märkis Ogier. „Kindlasti õppis ta selle aastaga minu pealt teatud asju. Nii, nagu mina õppisin noorena Sebastien Loebi pealt."

Kuna Tänak sõidab Sardiinias oma karjääri 100. MM-ralli, küsiti Ogier' käest, millisel rallil oli ta tema meelest kõige tugevam. Ogier tõstis esile 2017. aasta Poola ralli. „Ta sõitis seal väga imekspandavaid aegu, kuigi lõpuks ta ei lõpetanud seda rallit," meenutas ta.