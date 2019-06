DELFI SARDIINIAS | Ogier jäi Adamot süüdistades endale kindlaks

"See, mida Andrea Adamo soovis Portugalis teha, on täiesti uus tase. Spordis pole sellele kohta," sõnas Ogier ajakirjanikele. „Loodan, et härra Adamo mõtleb järgmine kord tõsiselt, enne kui soovib sellist käiku uuesti kasutada."

Portugali ralli pressikonverentsil rääkis Ogier, et Adamo andis oma meeskonna sõitjale Dani Sordole korralduse jääda kiiruskatsel seisma ning alustada uuesti liikumist vahetult enne Kris Meeke. Sellega oleks Sordo tekitanud Meeke jaoks keerulise olukorra, kuna Portugali teedel oli palju tolmu. Halva nähtavusega, olnuks britil keerulisem sõita ning ta poleks ohustanud Hyundai esinumbrit Thierry Neuville'i, kellega neil käis teise ja kolmanda koha peale tõsine heitlus.

Hyundai rallitiimi meediatunni ajal tungles Adamo ümber palju ajakirjanike. Kõiki huvitas, kas Adamo andis Sordole käsu või mitte. Seni oli tiimi pealik selgest vastusest kõrvale hoidnud. Ebasportliku käitumist ei kinnitanud ta ka nüüd. „Kiiruskatse ajal on kõik nähtav, kõikjal on kaamerad. Kui midagi sellist oleks, saaksid kõik ka sellest teada," sõnas ta.

Adamo ei varja, et võimalusel kavatseb ta ka Sardiinias kasutada taktikalisi käike. „Ma ei näe ühtegi põhjust seda mitte teha. Teeme seda vastavalt reeglitele ning Portugali ralli tõestas, et meie taktika on edukas," rääkis ta. Portugalis jäid suurest mängust välja langenud Sordo ja Sebastien Loeb laupäeval ja pühapäeval meelega starti hiljaks, sättides ennast rajal Ogier' ja Neuville vahele. See tekitas Ogier'jaoks olukorras, kus tema ees oli vähem teed puhastavaid autosid.