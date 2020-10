DELFI SARDIINIAS | Neuville võimalikest tiimikorraldustest: vastus on niigi selge

"Natuke vara on sellest (tiimikorraldustest - toim) rääkida, aga usun, et keegi ei küsi seda küsimust tõsiselt, sest vastus on niigi selge," rääkis Neuville meediaalas.

Neuville kahetses, et võttis hommikustele katsetele kaasa kaks varurehvi, samas kui Dani Sordo ja Ott Tänak lahkusid rallipargist, üks ratas pagasiruumis.

"Saime aru, et meie rehvid kuluvad siin rallil rohkem kui Toyotal ja otsustasin kindla peale minna. Tagantjärele tuleb tunnistada, et võinuksin samuti ühega välja minna," sõnas belglane.

"Hommikune eesmärk oli vähendada Sebastien Ogieriga vahet. Sain temast mööda ja lähenesin ka Danile. Võinuks veidi rohkemgi, aga oleme lõppude lõpuks turvaliselt siin."

Neuville kinnitas, et eesmärk on Ogier ralli lõpuni selja taga hoida. Hetkel edestab ta prantslast vaid 3 sekundiga ning jääb Sordost maha 31,6 sekundiga.

Täna jääb sõita veel kaks ja homme neli katset. 11. kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 17.08.