DELFI SARDIINIAS | Mootori välja suretanud Ogier: sellega on raske leppida

Vahe on küll väike, vaid kolm sekundit, kuid kahe Hyundai vahel sõitmine meeldiks prantslasele ilmselgelt rohkem kui nende püüdmine.

"Piiri peal sõitmine on muidugi lõbus. Olen hommikuse ringiga üsna rahul, kuid mitte täielikult. Mul oli Monte Lernol kaks head läbimist, aga teine katse oli minu jaoks väljakutsuvam. Esimesel korral ei surunud ma piisavalt ega näidanud head aega, teisel läbimisel pingutasin kõvasti ja rütm oli hea, aga kahjuks suretasime tagasipöördel mootori välja," nentis Ogier, kes lõpetas katse neljanda ajaga, kaotades Neuville'ile 5,9 sekundiga.

"Sellega on raske leppida ja see on frustreeriv. Olin siduriga ekstra ettevaatlik, et seda ei juhtuks, aga ikkagi juhtus. Peame analüüsima, miks nii läks, ja vaatama, mida me ülejäänud ralliks saame muuta."

Kuus kiiruskatset enne ralli lõppu (täna kaks, homme neli) juhib Dani Sordo Neuville'i ees rallit 31,6 sekundiga. Ogier jääb liidrist maha 34,6 sekundiga. Poodiumiheitlusele on lähedal ka MM-sarja liider Elfyn Evans, kes jääb Ogier'st maha 19,6 sekundiga.