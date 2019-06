DELFI SARDIINIAS | Järveoja testikatsest: esimesel läbimisel suri mootor välja, kolmandal hoidsime rehve

„Esimesel läbimisel suri ühes tagasipöördes mootor välja, kolmandal läbimisel säästsime rehve," kirjeldas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja testikatsel toimunut. Esimesel läbimisel sai Tänak 3,92 km pikkuse kiiruskatse ajaks 3.18,0, teisel läbimisel 3.00,9 ning kolmandal 3.28,2. Sarnaseid kõikumisi oli kõigil.

Testikaste esimesel läbimisel oli mitmel sõitjal probleeme ühe teele jäänud värava läbimisega. Näiteks Ogier lõhkus seal auto ja pidi ootama tiimilt abi. Päeva parima aja sõitis ta välja pärast remonditöid. „Tänapäeva WRC-d on laiad. Saime juba kiiruslegendi kirjutades aru, et sealt on keeruline puhtalt läbi saada. Ott valis õige trajektoori, ei hakanud väga pingutama," selgitas Järveoja ning lisas, et juba testikatse näitas ära, et olud on Sardiinias väga keerulised.

Tänak ja Järveoja lähevad Sardiinias rajale teisena. Nende ees sõidab teepuhastajana vaid Sebastien Ogier. Paar nädalat tagasi sai Tänak sellises olukorras hästi hakkama ning noppis Portugalist Tšiili kõrvale teise järjestikkuse võidu. Toyotaga sõitvate eestlaste enesekindlus peaks seega olema kõrge. „Viimastel rallidel on hästi läinud, aga uus ralli algab ja kõik on taas võrdses seisus. Ainult enesekindlusele loota ei saa," arutles Järveoja.

Ralli üheks keerulisemaks katsumuseks peab ta reede hommikul esimesena sõidetavat kiiruskatset. „See kulgeb alguses üleval platoo peal ja seal võib tee üsna katki minna. Edasi on kümmekond kilomeetrit aeglaste pööretega. See pole autole lihtne ja kui seal natukene paremini sõita, võivad tulla suured ajavahed," arvas Järveoja.