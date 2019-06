DELFI SARDIINIAS | Järveoja: autos on hea õhkkond

Martin Järvoaja sõnul polnud neil päeva alustuseks kindlat paigas, milliseks peavad jõuvahekorrad lõunapausiks kujunema. Fakt on aga see, et Dani Sordo vastu pöörati 11,2 sekundiline kaotus 6,4 sekundiliseks eduks.

„Sordo on positiivselt üllatanud. Eelkõige just sellega, et suudab Teemu Sunineni enda taga hoida. Arvasin, et soomlane on siinsetele teedel kiirem," arutleks Järvoja ning lisas, et tema arvates kulgeb kõik hästi. „Teisel ringil on alati pisut raskem, aga olen optimistlik. Veidike peame sättima auto seadistust, kuid teed peaksid olema jätkuvalt suhteliselt heas seisus. Ainult viimane kiiruskatse võib tulla hullem."

Kolmandat järjestikust rallivõitu jahtivate Tänaku ja Järveoja jaoks kulgevad ralli sarnase stsenaariumi järgi. Avapäeval esimeste hulgas startides hoitakse paremates tingimustes sõitvate konkurentidega sarnast hoogu, teisel päeval ollakse aga puhta sõiduga tempo poolest selgelt parimad. Seejuures ei paista eestlaste tegutsemises vähimatki närvilisuse märki.

„Sisemiselt valitseb rahu. Autos on õhkkond hea, närvilist olekut pole vaja tunda," märkis Järvoja.