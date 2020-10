DELFI SARDIINIAS | Dani Sordo: tunne on veel parem kui eelmisel aastal rallit võites

"Nautisin hommikut väga. Katsete esimene läbimine oli keeruline, teine juba kenam. Väga lõbus on!" õhkas Sordost siirast rahulolu.

Neljanda kiiruskatse võimast võitu (9,4 sekundiga Thierry Neuville'i ees) kommenteerides ütles Sordo: "Kõik oli täiuslik. See meenutas mulle paljuski Portugali rallit. Esimesest kurvist peale kõik klappis. Hiljem hakkasin suruma, aga samal ajal püsisin joones ja positsioneerisin autot korralikult. Siiani on auto hästi töötanud - kiirus on hea, pidurdan õigeaegselt. See kõik annab enesekindlust."

"Üritame pärastlõunal veel suruda ja võidelda. Auto jätame seadistuse poolest enam-vähem samaks. Peame ainult vaatama, mis me rehvidega teeme, sest temperatuurid saavad olema veidi teised."

Sordo on Sardiinia ralli tiitlikaitsja. Mullu võitis ta siin Teemu Sunineni ja Andreas Mikkelseni ees. "Ausalt öeldes on tunne isegi parem kui eelmisel aastal. Täna on veel muidugi kaks katset ees ja homme hoopis teine ralli, aga näeme, et kiirus on meil olemas. Viimane katse oli isegi liiga hea," lisas ta.

Üldseis peale 4. katset: