DELFI SARDIINIAS | Andrea Adamo: Tänakuga on rõõm koostööd teha

"Olen loomulikult pahane, sest ausalt öeldes pole meil selget pilti, mis Otiga juhtus. See on kuidagi seotud vedrustusega," ütles Adamo, kelle spekulatsioonidest käis läbi ka sõnapaar "vedrustuse sulg".

"Aga pean ütlema, et meil on olnud õnn nendega töötada. Ta üritab ise asja parandada, on toonud auto lõpuni, olnud positiivne ja püüdnud lahendust leida."

Tänak hoiab Sardiinia rallil nelja kiiruskatse järel alles üheksandat kohta, kaotades rallit juhtivale tiimikaaslasele Dani Sordole minuti ja 49,6 sekundiga.

"Dani on sel hommikul väga hästi hakkama saanud. Ta tegi seda, mida tegema pidi. Oleks kasutu öelda, et stardipositsioon talle kasuks tuleb, aga sa pead võtma selle, mida elu sulle pakub," kommenteeris Adamo Sordo liikumist.