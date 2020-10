DELFI SARDIINIAS | Andrea Adamo: kui Sordo punktikatsel suruma läheb ja avarii teeb, tapan ta ära

"Oleme esimesed ja kolmandad. Oleks võinud paremini, aga võinuks minna ka hullemini," võttis Adamo päeva kokku.

Täna kaheksandalt kohalt kuuendaks tõusnud Ott Tänaku kiirusega jääb Adamo rahule: "Ott tegi suurepärast tööd, arvestades, milline tema stardikoht oli. Ta pidi ühel hetkel startima teisena ja teistele teed puhastama, aga kasutasime seda hetke tulevikuks testimiseks. Võtsime halvast olukorrast parima välja."

Milline saab homne strateegia olema? "Suruda! Sest vahed ei ole nii suured. Raske on kontrollida, mis homme saama hakkab. Nägime ju ka Türgis, kuidas laupäeva õhtul olid asjad roosilised, aga pühapäeva hommikul äkitselt tumedates toonides. Sardiinia on keerukas ralli. Varasemad aastad on näidanud, et viimase hetkeni tuleb hinge kinni pidada."

Mis plaan on punktikatseks? "Kõik ei pea suruma. Kui Sordo surub ja avarii teeb, tapan ta ära! Thierry, ma usun, kindlasti surub."

Üldseis teise päeva lõpuks: