DELFI SAKSAMAAL | Toyota jahib Tänakule lisaks teistki kuuma rallisõitjat

Lõunapausil, enne tehnilisse tsooni sisse sõitmist, kui rallimehed intervjuusid jagavad ja pisut puhkavad, leidis Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen aega Rovaperäga pikemalt juttu puhuda. Eks huvi tundmine – et poiss, kuidas sul siis läheb – käib mängu juurde.

Rovanperä mänedžer Timo Jouhki rääkis Delfile, et tema hoolealune on WRC2 autost selgelt välja kasvanud ja peaks tuleval aastal istuma kuninglikku rallimasinasse. „Loodame, et leiame tiimi, kes pakub Rovanperäle terve WRC hooaja, see on meie eesmärk. Üksikute rallidega pole mõtet jännata.”

Kuigi Rovanperä on sisuliselt Mäkineni naabrimees – nad elavad Jyväskylä ümbruses – pole noore talendi minek Toyotasse sugugi veel kindel. „Rovanperät tahavad kõik meeskonnad välja arvatud Citroën, kus kohta pole,” selgitas Jouhki. „Valime selle, kes pakub parimaid tingimusi.”